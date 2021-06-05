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من برنامج: ما وراء الخبر

وفد عماني بصنعاء.. هل يتبلور أفق جديد لحل سياسي باليمن؟

قال وكيل وزارة الإعلام التابعة للحوثيين نصر الدين عامر إن ما يتم بحثه حاليا في اليمن هو القضايا الإنسانية الملحة التي تخص أوضاع الشعب اليومية، وكذلك ملف السلام بشكل عام.
5/6/2021-|آخر تحديث: 5/6/202110:36 PM (مكة المكرمة)
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بعد عزفه على مخاوف الإسرائيليين.. هل ينجح نتنياهو بوأد حكومة التغيير وينجو من السجن؟

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بعد تحريض نتنياهو عليها.. هل تنال حكومة التغيير ثقة الكنيست؟

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هل ينجح لبيد بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل قادرة على الصمود؟

24:03
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المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
(الجزيرة)

بعد عزفه على مخاوف الإسرائيليين.. هل ينجح نتنياهو بوأد حكومة التغيير وينجو من السجن؟

25:06
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25:31
(الجزيرة)

بعد تحريض نتنياهو عليها.. هل تنال حكومة التغيير ثقة الكنيست؟

24:45
(الجزيرة)

هل ينجح لبيد بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل قادرة على الصمود؟

24:03
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