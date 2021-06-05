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24:49
من برنامج:
ما وراء الخبر
وفد عماني بصنعاء.. هل يتبلور أفق جديد لحل سياسي باليمن؟
قال وكيل وزارة الإعلام التابعة للحوثيين نصر الدين عامر إن ما يتم بحثه حاليا في اليمن هو القضايا الإنسانية الملحة التي تخص أوضاع الشعب اليومية، وكذلك ملف السلام بشكل عام.
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5/6/2021
-
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آخر تحديث: 5/6/2021
10:36 PM (مكة المكرمة)
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