25:31

من برنامج: ما وراء الخبر غانتس في واشنطن وحكومة جديدة في إسرائيل.. كيف سينعكس ذلك على العلاقات مع إدارة بايدن؟

قال المستشار السابق لشؤون الأمن القومي الأميركي ديفيد بولجير إن زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى واشنطن تأتي في وقت مناسب وأوضاع حساسة، وتكمن الأهمية في عدد اللقاءات التي حضرها غانتس.

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