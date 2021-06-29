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من برنامج: ما وراء الخبر

لبنان.. هل تجدي قرارات مجلس الدفاع في حل الأزمات الاقتصادية؟

قال القيادي في تيار المستقبل راشد فايد إن قرارات المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اليوم الثلاثاء محاولة للتخفي وراء القوى الأمنية، والصمت تجاه الأزمة الحقيقية التي يعيشها لبنان.
29/6/2021
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24:57
(الجزيرة)

ما هدفهم؟.. الحوثيون يصعّدون ويشنون أكبر هجماتهم على مأرب

24:49
(الجزيرة)

ما الذي جرى؟.. على نحو مفاجئ واشنطن وطهران تهددان بالانسحاب من محادثات النووي

24:49
(الجزيرة)

بعد تصريحات مبعوثها بشأن شرعية الحوثيين.. كيف ترى واشنطن الحل في اليمن؟

25:05
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