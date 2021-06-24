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من برنامج: ما وراء الخبر

مقتل نزار بنات.. ما انعكاسات الحادث على المشهد الفلسطيني الداخلي؟

قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن ما وقع للناشط نزار بنات “جريمة قتل واغتيال سياسي لمعارض ومرشح برلماني، وهو أمر معيب وغير مقبول”.
24/6/2021
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من المقصود؟.. الدبيبة يتهم أطرافا معينة بالسعي لتعطيل الانتخابات وتكبيل الحكومة بليبيا

25:37
(الجزيرة)

طرح مبادرة للحفاظ على وجود السودان.. هل حمدوك شريك في المسؤولية عن تردي الأوضاع بالبلاد؟

25:02
(الجزيرة)

وصول رئيسي للسلطة في إيران.. هل يؤثر على مفاوضات فيينا؟

24:18
(الجزيرة)

المجلس الرئاسي الليبي يحظر التحركات العسكرية.. هل يستجيب حفتر؟

25:05
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