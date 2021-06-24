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من برنامج: ما وراء الخبر مقتل نزار بنات.. ما انعكاسات الحادث على المشهد الفلسطيني الداخلي؟

قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن ما وقع للناشط نزار بنات “جريمة قتل واغتيال سياسي لمعارض ومرشح برلماني، وهو أمر معيب وغير مقبول”.

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