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24:18
من برنامج:
ما وراء الخبر
وصول رئيسي للسلطة في إيران.. هل يؤثر على مفاوضات فيينا؟
قال جوزيف سيرينسيوني الباحث بمعهد كوينسي إن انتخاب رئيس جديد في إيران لن يؤثر على المفاوضات التي تجري في فيينا، لأن المرشد الأعلى للثورة في إيران علي خامنئي هو من يضع السياسة الخارجية للبلاد.
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21/6/2021
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