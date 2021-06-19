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من برنامج: ما وراء الخبر

بعد فوز إبراهيم رئيسي بمنصب الرئاسة.. ما الثابت والمتحول في سياسة إيران؟

قال الباحث المتخصص في القضايا الإقليمية والإستراتيجية حسين رويوران إن ميل الناخب الإيراني باتجاه التيار المحافظ كان واضحا، وذلك بسبب عدم الرضا عن الأداء الحكومي الحالي.
19/6/2021
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ما وراء الخبر
(الجزيرة)

انتخابات الرئاسة الإيرانية.. لماذا تكتسب نسبة المشاركة اهتماما استثنائيا هذه المرة؟

24:47
(الجزيرة)

هل تنجح الوعود الانتخابية في إنقاذ الاقتصاد الإيراني؟

24:54
(الجزيرة)

مسيرة الأعلام قنبلة زرعها نتنياهو.. كيف نجح بينيت بتفاديها؟

24:21
(الجزيرة)

بايدن يهاتف بينيت فور حصوله على الثقة.. هل عاد شهر العسل بين واشنطن وتل أبيب؟

24:39
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المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
(الجزيرة)

انتخابات الرئاسة الإيرانية.. لماذا تكتسب نسبة المشاركة اهتماما استثنائيا هذه المرة؟

24:47
(الجزيرة)

هل تنجح الوعود الانتخابية في إنقاذ الاقتصاد الإيراني؟

24:54
(الجزيرة)

مسيرة الأعلام قنبلة زرعها نتنياهو.. كيف نجح بينيت بتفاديها؟

24:21
(الجزيرة)

بايدن يهاتف بينيت فور حصوله على الثقة.. هل عاد شهر العسل بين واشنطن وتل أبيب؟

24:39
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