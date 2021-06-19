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25:02
من برنامج:
ما وراء الخبر
بعد فوز إبراهيم رئيسي بمنصب الرئاسة.. ما الثابت والمتحول في سياسة إيران؟
قال الباحث المتخصص في القضايا الإقليمية والإستراتيجية حسين رويوران إن ميل الناخب الإيراني باتجاه التيار المحافظ كان واضحا، وذلك بسبب عدم الرضا عن الأداء الحكومي الحالي.
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19/6/2021
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