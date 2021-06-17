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24:54
من برنامج:
ما وراء الخبر
هل تنجح الوعود الانتخابية في إنقاذ الاقتصاد الإيراني؟
اعتبرت فاطمة الصمادي الباحثة الأولى بمركز الجزيرة للدراسات والخبيرة بالشأن الإيراني أن المناظرات الرئاسية الإيرانية لم تقارب الأبعاد الاقتصادية بعمق لحل مشكلات المواطن المستعصية.
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17/6/2021
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