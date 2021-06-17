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24:54

من برنامج: ما وراء الخبر

هل تنجح الوعود الانتخابية في إنقاذ الاقتصاد الإيراني؟

اعتبرت فاطمة الصمادي الباحثة الأولى بمركز الجزيرة للدراسات والخبيرة بالشأن الإيراني أن المناظرات الرئاسية الإيرانية لم تقارب الأبعاد الاقتصادية بعمق لحل مشكلات المواطن المستعصية.
17/6/2021
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ما وراء الخبر
(الجزيرة)

مسيرة الأعلام قنبلة زرعها نتنياهو.. كيف نجح بينيت بتفاديها؟

24:21
(الجزيرة)

بايدن يهاتف بينيت فور حصوله على الثقة.. هل عاد شهر العسل بين واشنطن وتل أبيب؟

24:39
(الجزيرة)

الكنيست يصوت على منح الثقة لحكومة بينيت.. ما هي التحديات التي تنتظرها؟

24:54
(الجزيرة)

طالبان أكدت أنها ستهاجمها وتعتبرها قوة احتلال.. هل تنفذ واشنطن تهديدها وتعيد قواتها لأفغانستان؟

24:30
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المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
(الجزيرة)

مسيرة الأعلام قنبلة زرعها نتنياهو.. كيف نجح بينيت بتفاديها؟

24:21
(الجزيرة)

بايدن يهاتف بينيت فور حصوله على الثقة.. هل عاد شهر العسل بين واشنطن وتل أبيب؟

24:39
(الجزيرة)

الكنيست يصوت على منح الثقة لحكومة بينيت.. ما هي التحديات التي تنتظرها؟

24:54
(الجزيرة)

طالبان أكدت أنها ستهاجمها وتعتبرها قوة احتلال.. هل تنفذ واشنطن تهديدها وتعيد قواتها لأفغانستان؟

24:30
شاهد المزيد
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