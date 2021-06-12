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من برنامج: ما وراء الخبر

طالبان أكدت أنها ستهاجمها وتعتبرها قوة احتلال.. هل تنفذ واشنطن تهديدها وتعيد قواتها لأفغانستان؟

وصف كامران بخاري مدير التحليل الجيوسياسي في معهد “نيولاينز” للإستراتيجية والسياسة بواشنطن التهديد الأميركي بالعودة لأفغانستان بأنه ذو مصداقية عالية وضروري جدا.
12/6/2021
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25:21
(الجزيرة)

بقي أمامه يومان بالسلطة.. هل يسلّم نتنياهو بالهزيمة أمام الفصائل الفلسطينية ويواجه تهم الفساد؟

24:41
(الجزيرة)

في ظل تمسك طهران وواشنطن بموقفيهما..كيف ستؤثر الانتخابات الرئاسية الإيرانية على مفاوضات النووي؟

24:35
(الجزيرة)

مسيرة الأعلام.. عنوان تحد جديد بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين

24:48
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