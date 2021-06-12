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24:30
من برنامج:
ما وراء الخبر
طالبان أكدت أنها ستهاجمها وتعتبرها قوة احتلال.. هل تنفذ واشنطن تهديدها وتعيد قواتها لأفغانستان؟
وصف كامران بخاري مدير التحليل الجيوسياسي في معهد “نيولاينز” للإستراتيجية والسياسة بواشنطن التهديد الأميركي بالعودة لأفغانستان بأنه ذو مصداقية عالية وضروري جدا.
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12/6/2021
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