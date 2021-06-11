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25:21
من برنامج:
ما وراء الخبر
موسكو تزود طهران بنظام أقمار صناعية متطور.. لماذا الآن؟
أكد الباحث الإيراني المتخصص حسين رويوران أن الإعلان عن تزويد روسيا إيران بنظام أقمار صناعية متطور يشكل دعما سياسيا في مفاوضات فيينا، وامتدادا للتعاون الإستراتيجي بين البلدين والذي بدأ في العام 2001.
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11/6/2021
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آخر تحديث: 11/6/2021
10:07 PM (مكة المكرمة)
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