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26:46
من برنامج:
ما وراء الخبر
وزير الخارجية الفرنسي في بيروت.. ما مصير مبادرة باريس لحل الأزمة اللبنانية؟
قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي يوسف دياب إن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان للبنان واجتماعه بممثلي الثورة رسالة فرنسية واضحة بأن باريس لم تعد تعول على الطبقة السياسية الحالية.
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6/5/2021
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آخر تحديث: 6/5/2021
11:05 PM (مكة المكرمة)
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