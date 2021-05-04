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من برنامج: ما وراء الخبر

موقف صعب ومكيدة كانا سببا في بروز سيبويه ومقتله.. فما هما؟

إذا قيل “الكتاب” عرف الناس أن المقصود كتاب سيبويه الذي لم يحتج إلى عنوان، وصار أشهر من أن يعرّف؛ فخلف هذا الكتاب تقف شخصية قلقة لم تعمّر طويلا، كأنها مرت في مهمة إنجاز الكتاب ومضت.
4/5/2021-|آخر تحديث: 4/5/202108:48 PM (مكة المكرمة)
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ما وراء الخبر
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بايدن يرسل وفدا رفيعا للدول الثلاث المعنية.. هل لدى الإدارة الأميركية حل لأزمة سد النهضة؟

26:07

مع اتهامات التعنت والتصعيد والتدويل.. ما مآلات أزمة سد النهضة إذا أًنجزت التعبئة الثانية دون اتفاق؟

27:01
(الجزيرة)

وفد أميركي رفيع في 4 عواصم عربية.. هذا ما يريد الأميركيون قوله لحلفائهم القدامى بالمنطقة

25:51
(الجزيرة)

بعد مرور شهرين.. لماذا تراجع الرئيس الصومالي عن قرار التمديد له بالرئاسة لعامين؟

26:35
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رئيس أركان "القسّام" يحذر إسرائيل ويؤكد أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء العدوان على حي الشيخ جراح

قوات الاحتلال تسعى إلى تهجير عائلات مقدسية من حي الشيخ جراح لمصلحة مستوطنين (الجزيرة)

بعد إدانته بقتل جورج فلويد.. الضابط الأميركي تشوفين يطلب محاكمة جديدة

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في تصريحات وُصفت بالمناورة السياسية.. رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" باليمن يعلن قرب استعادة "دولة الجنوب"

الزبيدي قال إن المجلس فتح كل الأبواب أمام &#34;انتزاع اعتراف الخصوم بالدولة الفدرالية المستقلة كاملة السيادة&#34; (رويترز-أرشيف)

"فجر الإسلام".. أيقونة الأفلام الدينية المصرية

الجزيرة الوثائقية &#34;فجر الإسلام&#34;.. أيقونة الأفلام الدينية المصرية - تواصل اجتماعي (مواقع التواصل الإجتماعي)
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لأن فنجان القهوة الصباحي الذي تعشقه قد يختفي قريبا.. للأبد

أغرب من الخيال.. رؤيا تعيد للكويتي حسن الفيلكاوي ذاكرته بعد ربع قرن من فقدانها

حسن الفيلكاوي عندما غادر إلى أميركا، حيث فقد ذاكرته في اليوم التالي لوصوله، وبقي هناك 25 عاما قبل أن يعود للكويت (مواقع التواصل)