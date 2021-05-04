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20:09
من برنامج:
ما وراء الخبر
موقف صعب ومكيدة كانا سببا في بروز سيبويه ومقتله.. فما هما؟
إذا قيل “الكتاب” عرف الناس أن المقصود كتاب سيبويه الذي لم يحتج إلى عنوان، وصار أشهر من أن يعرّف؛ فخلف هذا الكتاب تقف شخصية قلقة لم تعمّر طويلا، كأنها مرت في مهمة إنجاز الكتاب ومضت.
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4/5/2021
-
|
آخر تحديث: 4/5/2021
08:48 PM (مكة المكرمة)
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