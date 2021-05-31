24:58

من برنامج: ما وراء الخبر مفاوضات جديدة لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.. أين يقف نتنياهو؟

قال الصحفي والمحلل السياسي الإسرائيلي شلومو غانور إن المشاورات الرامية لتشكيل حكومة جديدة مستمرة، وقد تم توقيع 4 اتفاقات داخلية بين زعيم حزب “يوجد مستقبل” يائير لبيد، ونفتالي بينيت رئيس حزب “يمينا”.

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