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24:58
من برنامج:
ما وراء الخبر
مفاوضات جديدة لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.. أين يقف نتنياهو؟
قال الصحفي والمحلل السياسي الإسرائيلي شلومو غانور إن المشاورات الرامية لتشكيل حكومة جديدة مستمرة، وقد تم توقيع 4 اتفاقات داخلية بين زعيم حزب “يوجد مستقبل” يائير لبيد، ونفتالي بينيت رئيس حزب “يمينا”.
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31/5/2021
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آخر تحديث: 31/5/2021
10:34 PM (مكة المكرمة)
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