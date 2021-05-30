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من برنامج: ما وراء الخبر جولة سودانية في دول أفريقية بشأن سد النهضة.. هل تمتلك أفريقيا الحل؟

قال وزير الري السوداني السابق، عثمان التوم، إن جولة وزيرة الخارجية السودانية الأفريقية خطوة جيدة؛ لأن دول نهر السنغال لها تجربة جيدة في إدارة الخلاف على الموارد المائية فيما بينها.

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