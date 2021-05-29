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25:06

من برنامج: ما وراء الخبر

في ظل اشتداد الحرب على الأرض..أي تقدم يبشر به الوسطاء الدوليون باليمن؟

نفى الكاتب اليمني عبد الناصر المودع التصديق بحدوث تقدم في جهود الوسطاء الدوليون إلى اليمن الساعية لإيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد وإنهاء الحرب المندلعة منذ عدة سنوات.
29/5/2021
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ما وراء الخبر
(الجزيرة)

تحذيرات من انهيار الهدنة بين الفلسطينيين وإسرائيل.. ما الأسباب؟

25:04
(الجزيرة)

مجلس حقوق الإنسان يقر إنشاء لجنة تحقيق في انتهاكات إسرائيل.. هل حان وقت المحاسبة؟

25:19
(الجزيرة)

رسالة إلى بايدن.. هل ينجح الأميركيون في تغيير موقف الحكومة وحماية الفلسطينيين؟

24:56
(الجزيرة)

اعتقالات إسرائيلية بحق فلسطينيي الداخل.. هل يعوض الاحتلال فشله في غزة؟

25:08
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المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
(الجزيرة)

تحذيرات من انهيار الهدنة بين الفلسطينيين وإسرائيل.. ما الأسباب؟

25:04
(الجزيرة)

مجلس حقوق الإنسان يقر إنشاء لجنة تحقيق في انتهاكات إسرائيل.. هل حان وقت المحاسبة؟

25:19
(الجزيرة)

رسالة إلى بايدن.. هل ينجح الأميركيون في تغيير موقف الحكومة وحماية الفلسطينيين؟

24:56
(الجزيرة)

اعتقالات إسرائيلية بحق فلسطينيي الداخل.. هل يعوض الاحتلال فشله في غزة؟

25:08
شاهد المزيد
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ما وراء الخبر.. تفاؤل دولي بحل سياسي في اليمن وتصعيد عسكري على الأرض

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