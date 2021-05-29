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25:06
من برنامج:
ما وراء الخبر
في ظل اشتداد الحرب على الأرض..أي تقدم يبشر به الوسطاء الدوليون باليمن؟
نفى الكاتب اليمني عبد الناصر المودع التصديق بحدوث تقدم في جهود الوسطاء الدوليون إلى اليمن الساعية لإيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد وإنهاء الحرب المندلعة منذ عدة سنوات.
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29/5/2021
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