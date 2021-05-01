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26:35
من برنامج:
ما وراء الخبر
بعد مرور شهرين.. لماذا تراجع الرئيس الصومالي عن قرار التمديد له بالرئاسة لعامين؟
قال الصحفي والباحث عبد القادر محمد عثمان إن الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية هي التي أجبرت الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو على التراجع عن قرار التمديد له بالرئاسة لمدة عامين إضافيين.
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1/5/2021
-
|
آخر تحديث: 1/5/2021
11:30 PM (مكة المكرمة)
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