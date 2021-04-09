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26:07
من برنامج:
ما وراء الخبر
الحشود العسكرية في البحر الأسود.. إلى أين؟
قال المحلل السياسي والعسكري الروسي يفغيني بوجينسكي إن موسكو ترى أن الحشود العسكرية في البحر الأسود أدت إلى التصعيد العسكري بإقليم دونباس شرق أوكرانيا، متهما القوات الأوكرانية بانتهاك وقف إطلاق النار.
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9/4/2021
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