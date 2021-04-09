البث الحي
26:07

من برنامج: ما وراء الخبر

الحشود العسكرية في البحر الأسود.. إلى أين؟

قال المحلل السياسي والعسكري الروسي يفغيني بوجينسكي إن موسكو ترى أن الحشود العسكرية في البحر الأسود أدت إلى التصعيد العسكري بإقليم دونباس شرق أوكرانيا، متهما القوات الأوكرانية بانتهاك وقف إطلاق النار.
9/4/2021
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
(الجزيرة)

بايدن والقضية الفلسطينية.. هل تجد الإعلانات الأميركية طريقها للتنفيذ؟

26:35
(الجزيرة)

لهذه الأسباب أحجمت إيران عن اتهام إسرائيل باستهداف سفينتها "ساويز"

26:52
(الجزيرة)

فشل مفاوضات كينشاسا.. أي خيارات لأطراف أزمة سد النهضة؟

26:00
(الجزيرة)

مفاوضات كينشاسا.. هل تنجح بنزع فتيل أزمة الملء الثانية لسد النهضة؟

27:06
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
(الجزيرة)

بايدن والقضية الفلسطينية.. هل تجد الإعلانات الأميركية طريقها للتنفيذ؟

26:35
(الجزيرة)

لهذه الأسباب أحجمت إيران عن اتهام إسرائيل باستهداف سفينتها "ساويز"

26:52
(الجزيرة)

فشل مفاوضات كينشاسا.. أي خيارات لأطراف أزمة سد النهضة؟

26:00
(الجزيرة)

مفاوضات كينشاسا.. هل تنجح بنزع فتيل أزمة الملء الثانية لسد النهضة؟

27:06
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

ما وراء الخبر- الحشود العسكرية في البحر الأسود.. إلى أين؟

(الجزيرة)

لماذا تتغير مواقف واشنطن من الملف النووي الإيراني مع تغير الإدارات الأميركية؟

(الجزيرة)

لا تلمس حجابي.. وسم عالمي ضد قانون فرنسي يمنع الفتيات القاصرات من ارتداء الحجاب

(الجزيرة)

سيناريوهات- الانتخابات الفلسطينية.. هل تتجاوز الضغوط الإسرائيلية؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

تمنى لو رجع الزمن إلى الوراء.. رئيس المجلس الأوروبي: لا أنام جيدا منذ أزمة الكرسي في تركيا

الرئيس أردوغان (وسط) خلال استقباله شارل ميشال وأورسولا فون دير لاين (الأناضول)

سد النهضة.. مسؤول سوداني يحذر من حرب مياه وعرض إثيوبي للقاهرة والخرطوم بشأن التعبئة الثانية

وزير المياه والري الإثيوبي أشار إلى التقدم المحرز في بناء سد النهضة وقرب موسم الأمطار في بلاده (الجزيرة)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراولة يوميا؟

(غيتي)

بأي مقابل باعت روسيا العراق لأميركا قبل 18 عاما؟

صدام حسين (يمين) في موسكو في لقاء مع غورباتشوف (الفرنسية)