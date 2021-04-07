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من برنامج: ما وراء الخبر

لهذه الأسباب أحجمت إيران عن اتهام إسرائيل باستهداف سفينتها "ساويز"

قال إيال عليما المحلل العسكري في إذاعة إسرائيل إن طهران لم تسارغ هذه المرة لاتهام تل أبيب بالوقوف وراء الهجوم الذي تعرصت له سفينتها “ساويز” بالبحر الأحمر، لأنها لا تريد التصعيد عكسريا في الوقت الراهن.
7/4/2021-|آخر تحديث: 8/4/202107:41 AM (مكة المكرمة)
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27:06
(الجزيرة)

مفاوضات سد النهضة.. خطوة للحل أم إضاعة للوقت؟

26:40
(الجزيرة)

أميركا تخفض قواتها بالمنطقة.. لماذا الآن وكيف سيؤثر ذلك على دول الخليج؟

26:25
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