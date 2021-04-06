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من برنامج: ما وراء الخبر

فشل مفاوضات كينشاسا.. أي خيارات لأطراف أزمة سد النهضة؟

أرجعت مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتجية أماني الطويل فشل مفاوضات كينشاسا بشأن سد النهضة إلى عدم توفر إرادة سياسية إثيوبية لحل الأزمة.
6/4/2021
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27:06
(الجزيرة)

مفاوضات سد النهضة.. خطوة للحل أم إضاعة للوقت؟

26:40
(الجزيرة)

أميركا تخفض قواتها بالمنطقة.. لماذا الآن وكيف سيؤثر ذلك على دول الخليج؟

26:25
(الجزيرة)

ما السر وراء التحذيرات الإسرائيلية من السفر لدول مجاورة لإيران؟

26:32
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