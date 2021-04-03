26:40

من برنامج: ما وراء الخبر مفاوضات سد النهضة.. خطوة للحل أم إضاعة للوقت؟

قال مدير مركز الدراسات الأفرو شرق أوسطية نعيم جينا إن الوقت حرج للغاية في أزمة سد النهضة، مؤكدا أن معظم دول العالم أصبحت قلقة من طريقة تعامل إثيوبيا في هذا الملف، ومن ثم فقد أصبحت ترزح تحت ضغوط دولية.

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