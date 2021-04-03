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من برنامج: ما وراء الخبر

مفاوضات سد النهضة.. خطوة للحل أم إضاعة للوقت؟

قال مدير مركز الدراسات الأفرو شرق أوسطية نعيم جينا إن الوقت حرج للغاية في أزمة سد النهضة، مؤكدا أن معظم دول العالم أصبحت قلقة من طريقة تعامل إثيوبيا في هذا الملف، ومن ثم فقد أصبحت ترزح تحت ضغوط دولية.
3/4/2021-|آخر تحديث: 3/4/202110:08 PM (مكة المكرمة)
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26:32
ما وراء الخبر.. ما هو عرض واشنطن الجديد لإنهاء أزمة الملف النووي الإيراني؟ (Getty)

عرض أميركي جديد لإنهاء أزمة الملف النووي.. لهذه الأسباب سترفضه طهران

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