search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
26:33
من برنامج:
ما وراء الخبر
نيران التقصير ولحظة المسؤولية.. من يقف وراء فاجعة مستشفى ابن الخطيب بالعراق؟
اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد عبد الجبار أحمد أن حريق مستشفى ابن الخطيب في العراق نتاج لفشل وإخفاق المنظومة السياسية، وذلك يتجلى بساحات المظاهرات وفي المستشفيات.
اقرأ المزيد
25/4/2021
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
لماذا يسعى نتنياهو للتصعيد في القدس وقطاع غزة؟
play
26:53
وفد إسرائيلي في واشنطن.. هل تنجح تل أبيب في عرقلة مفاوضات فيينا بشأن النووي الإيراني؟
play
26:56
صاروخ قرب مفاعل ديمونة الإسرائيلي.. الدوافع والملابسات والدلالات
play
26:42
رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يقدم شهادة مروعة عن الأوضاع المعيشية في سوريا
play
48:01
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
لماذا يسعى نتنياهو للتصعيد في القدس وقطاع غزة؟
play
26:53
وفد إسرائيلي في واشنطن.. هل تنجح تل أبيب في عرقلة مفاوضات فيينا بشأن النووي الإيراني؟
play
26:56
صاروخ قرب مفاعل ديمونة الإسرائيلي.. الدوافع والملابسات والدلالات
play
26:42
رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يقدم شهادة مروعة عن الأوضاع المعيشية في سوريا
play
48:01
شاهد المزيد
المزيد من حوارية
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/25)
الشريعة والحياة في رمضان- طارق السويدان: الإسلام حث على الاستفادة من الوقت
تضامنا مع القدس.. حملات في المنصات العربية تدعو لمقاطعة الإمارات
الوقت.. استغلاله وإدارته وكيف تعامل الإسلام معه؟
الأكثر قراءة
تسونامي الموت.. كيف تحوَّلت الهند إلى أكبر كارثة عالمية لوباء كورونا؟
أطعمة معززة للطاقة تجعلك نشيطا في رمضان.. فقط جرّب تغيير عاداتك
عقاران واعدان لكورونا يؤخذان عن طريق الفم.. ما هما؟ وكيف يعملان؟
على مقدمتها قبة الصخرة.. سيارة “القدس رايز” الكهربائية تنطلق من لبنان