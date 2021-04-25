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من برنامج: ما وراء الخبر

نيران التقصير ولحظة المسؤولية.. من يقف وراء فاجعة مستشفى ابن الخطيب بالعراق؟

اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد عبد الجبار أحمد أن حريق مستشفى ابن الخطيب في العراق نتاج لفشل وإخفاق المنظومة السياسية، وذلك يتجلى بساحات المظاهرات وفي المستشفيات.
25/4/2021
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لماذا يسعى نتنياهو للتصعيد في القدس وقطاع غزة؟

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(الجزيرة)

وفد إسرائيلي في واشنطن.. هل تنجح تل أبيب في عرقلة مفاوضات فيينا بشأن النووي الإيراني؟

26:56
(الجزيرة)

صاروخ قرب مفاعل ديمونة الإسرائيلي.. الدوافع والملابسات والدلالات

26:42
(الجزيرة)

رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يقدم شهادة مروعة عن الأوضاع المعيشية في سوريا

48:01
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