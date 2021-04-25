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من برنامج: ما وراء الخبر نيران التقصير ولحظة المسؤولية.. من يقف وراء فاجعة مستشفى ابن الخطيب بالعراق؟

اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد عبد الجبار أحمد أن حريق مستشفى ابن الخطيب في العراق نتاج لفشل وإخفاق المنظومة السياسية، وذلك يتجلى بساحات المظاهرات وفي المستشفيات.

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