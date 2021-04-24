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26:53
من برنامج:
ما وراء الخبر
لماذا يسعى نتنياهو للتصعيد في القدس وقطاع غزة؟
قال صالح النعامي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية في قطاع غزة، إن الحكومة الإسرائيلية هي التي سعت لتصعيد الموقف في القدس وفي قطاع غزة، وذلك بهدف خدمة مصالح انتخابية لرئيس الحكومة.
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24/4/2021
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