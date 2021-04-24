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من برنامج: ما وراء الخبر

لماذا يسعى نتنياهو للتصعيد في القدس وقطاع غزة؟

قال صالح النعامي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية في قطاع غزة، إن الحكومة الإسرائيلية هي التي سعت لتصعيد الموقف في القدس وفي قطاع غزة، وذلك بهدف خدمة مصالح انتخابية لرئيس الحكومة.
24/4/2021
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(الجزيرة)

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26:42
(الجزيرة)

رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يقدم شهادة مروعة عن الأوضاع المعيشية في سوريا

48:01
(الجزيرة)

لماذا رفض آبي أحمد قمة ثلاثية لمناقشة أزمة سد النهضة؟ وكيف سترد الخرطوم والقاهرة؟

26:58
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