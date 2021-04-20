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من برنامج: ما وراء الخبر

تشاد.. ماذا بعد مقتل الرئيس ديبي؟

قال محمد سالم الصوفي مدير المعهد الأفريقي العربي والباحث المختص في الشأن التشادي، إن مقتل الرئيس محمد إدريس ديبي يشكل منعطفا خطيرا للبلاد، مشككا في الرواية الرسمية التي قدمها المجلس العسكري الانتقالي.
20/4/2021
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