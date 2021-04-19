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26:42
من برنامج:
ما وراء الخبر
صراع الاختصاصات.. هل تفجر "قيادة" الأمن الداخلي أزمة سياسية عميقة في تونس؟
قال الكاتب والمحلل السياسي الحبيب بوعجيلة إن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي يريد الدفاع عن صلاحياته وتنزيل تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد في إطار الصراع القائم بينهما.
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19/4/2021
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آخر تحديث: 19/4/2021
10:59 PM (مكة المكرمة)
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