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من برنامج: ما وراء الخبر

صراع الاختصاصات.. هل تفجر "قيادة" الأمن الداخلي أزمة سياسية عميقة في تونس؟

قال الكاتب والمحلل السياسي الحبيب بوعجيلة إن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي يريد الدفاع عن صلاحياته وتنزيل تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد في إطار الصراع القائم بينهما.
19/4/2021-|آخر تحديث: 19/4/202110:59 PM (مكة المكرمة)
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25:57
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47:42
(الجزيرة)

هل انقلب السحر على الساحر.. بايدن يلجم نتنياهو ويحبط مساعيه لإفشال مفاوضات فيينا

26:19
(الجزيرة)

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26:49
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