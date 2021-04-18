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من برنامج: ما وراء الخبر

لماذا تسعى طهران والرياض للتقارب الآن.. ما علاقة بايدن وأي دور لإسرائيل؟

قال حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر، إن رحيل الرئيس دونالد ترامب عن البيت الأبيض وقدوم الديمقراطي جو بايدن، ساهم بإحداث تغيير كبير في التوجهات السياسية لدول المنطقة.
18/4/2021-|آخر تحديث: 18/4/202110:57 PM (مكة المكرمة)
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