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26:19
من برنامج:
ما وراء الخبر
هل انقلب السحر على الساحر.. بايدن يلجم نتنياهو ويحبط مساعيه لإفشال مفاوضات فيينا
قال محمد الشرقاوي أستاذ الصراعات الدولية بجامعة جورج ميسون إن الإدارة الأميركية تدرك أنها توشك على قربها حسم الخلاف النووي مع إيران، وتدرك تماما أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد هذا الحسم.
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17/4/2021
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آخر تحديث: 18/4/2021
02:57 PM (مكة المكرمة)
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