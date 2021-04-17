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من برنامج: ما وراء الخبر

هل انقلب السحر على الساحر.. بايدن يلجم نتنياهو ويحبط مساعيه لإفشال مفاوضات فيينا

قال محمد الشرقاوي أستاذ الصراعات الدولية بجامعة جورج ميسون إن الإدارة الأميركية تدرك أنها توشك على قربها حسم الخلاف النووي مع إيران، وتدرك تماما أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد هذا الحسم.
17/4/2021-|آخر تحديث: 18/4/202102:57 PM (مكة المكرمة)
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FILE PHOTO: Iranian President Hassan Rouhani attends a meeting with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of a session of the Supreme Eurasian Economic Council In Yerevan, Armenia October 1, 2019. Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY//File Photo (رويترز)

بعد رفعها نسبة تخصيب اليورانيوم.. هل طهران جادة بالسير نحو القنبلة النووية؟

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26:49
(الجزيرة)

استهداف قاعدة جوية للتحالف بأربيل..هل هو خدمة لمصالح إيران أم العراق؟

26:35
FILE PHOTO: Iranian President Hassan Rouhani attends a meeting with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of a session of the Supreme Eurasian Economic Council In Yerevan, Armenia October 1, 2019. Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY//File Photo (رويترز)

بعد رفعها نسبة تخصيب اليورانيوم.. هل طهران جادة بالسير نحو القنبلة النووية؟

26:36
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