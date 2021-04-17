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من برنامج: ما وراء الخبر الأمير فيليب شخصية الأسبوع ومهاجمة منشأة نطنز حدثه الأبرز

منح جمهور الجزيرة الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا، لقب شخصية الأسبوع، فيما منح الهجوم الذي تعرضت له منشأة نطنز النووية الإيرانية لقب حدث الأسبوع الأبرز.

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