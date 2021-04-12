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من برنامج: ما وراء الخبر أصابع الاتهام تتجه نحو إسرائيل.. ماذا ستفعل إيران تجاه هجوم نطنز؟

قال الدبلوماسي الإيراني السابق محمد مهدي شريعتمداري إن الموقف الأميركي من الهجوم الذي استهدف أمس الأحد مفاعل نطنز بمثابة خطوة إلى الأمام ولكنه ليس كافيا.

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