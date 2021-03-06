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من برنامج: ما وراء الخبر

واشنطن تقترح حكومة بمشاركة طالبان.. هل تخرج أفغانستان من دوامة العنف؟

قال المحلل السياسي شفيق همدم إن رفض الرئيس الأفغاني أشرف غني مقترح واشنطن تشكيل حكومة انتقالية تضم مختلف الأطراف الأفغانية الفاعلة يشير إلى تمسكه بالسلطة.
6/3/2021
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26:38
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المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
(الجزيرة)

إسرائيل تهدد بضرب أهداف نووية إيرانية.. حقيقة أم دعاية انتخابية؟

26:42

تراجع أوروبي عن إدانة إيران.. هل اقتربت أزمة الملف النووي من الحل؟

26:57
(الجزيرة)

هجمات جديدة ضد قاعدة للقوات الأميركية بالعراق.. من المستفيد ولماذا الآن؟

26:21
(الجزيرة)

إسرائيل تعلن بدء تشكيل تحالف مع دول عربية لمواجهة إيران.. لماذا الآن؟ وما فرص نجاحه؟

26:38
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ما وراء الخبر- إسرائيل تهدد بضرب أهداف نووية إيرانية.. هل تفعلها هذه المرة؟

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