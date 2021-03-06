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من برنامج: ما وراء الخبر واشنطن تقترح حكومة بمشاركة طالبان.. هل تخرج أفغانستان من دوامة العنف؟

قال المحلل السياسي شفيق همدم إن رفض الرئيس الأفغاني أشرف غني مقترح واشنطن تشكيل حكومة انتقالية تضم مختلف الأطراف الأفغانية الفاعلة يشير إلى تمسكه بالسلطة.

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