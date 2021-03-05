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26:42

من برنامج: ما وراء الخبر

إسرائيل تهدد بضرب أهداف نووية إيرانية.. حقيقة أم دعاية انتخابية؟

قال الخبير الإسرائيلي في الشؤون الإيرانية مئير جافيدنفر إن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لم تحمل جديدا، مشيرا إلى أنها تتكرر بشكل مستمر قبيل كل انتخابات في إسرائيل.
5/3/2021
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تراجع أوروبي عن إدانة إيران.. هل اقتربت أزمة الملف النووي من الحل؟

26:57
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هجمات جديدة ضد قاعدة للقوات الأميركية بالعراق.. من المستفيد ولماذا الآن؟

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إسرائيل تعلن بدء تشكيل تحالف مع دول عربية لمواجهة إيران.. لماذا الآن؟ وما فرص نجاحه؟

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إيران في مرمى سهام الوكالة الذرية.. هل تواصل طهران التحدي؟

27:43
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المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر

تراجع أوروبي عن إدانة إيران.. هل اقتربت أزمة الملف النووي من الحل؟

26:57
(الجزيرة)

هجمات جديدة ضد قاعدة للقوات الأميركية بالعراق.. من المستفيد ولماذا الآن؟

26:21
(الجزيرة)

إسرائيل تعلن بدء تشكيل تحالف مع دول عربية لمواجهة إيران.. لماذا الآن؟ وما فرص نجاحه؟

26:38

إيران في مرمى سهام الوكالة الذرية.. هل تواصل طهران التحدي؟

27:43
شاهد المزيد
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ما وراء الخبر- إسرائيل تهدد بضرب أهداف نووية إيرانية.. هل تفعلها هذه المرة؟

(الجزيرة)

ملفات واشنطن وطهران في الشرق الأوسط

لم يصرف دولارا من الدعم السعودي.. القطان يُبرّئ مرسي ومنصات التواصل تتفاعل

البتكوين.. لماذا تحاربها أميركا؟ هل لأنها فقاعة أم لأنها تهدد الدولار؟

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