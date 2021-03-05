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26:42
من برنامج:
ما وراء الخبر
إسرائيل تهدد بضرب أهداف نووية إيرانية.. حقيقة أم دعاية انتخابية؟
قال الخبير الإسرائيلي في الشؤون الإيرانية مئير جافيدنفر إن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لم تحمل جديدا، مشيرا إلى أنها تتكرر بشكل مستمر قبيل كل انتخابات في إسرائيل.
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5/3/2021
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