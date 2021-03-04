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26:57
من برنامج:
ما وراء الخبر
تراجع أوروبي عن إدانة إيران.. هل اقتربت أزمة الملف النووي من الحل؟
قال أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، حسن أحمديان، إن سحب الدول الأوروبية مشروع قرار تقدمت به لوكالة الطاقة الذرية لتوجيه اللوم لإيران، جاء بعد إعلان طهران أن الخطوة ستعقد الأمور بشكل أكبر.
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4/3/2021
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آخر تحديث: 4/3/2021
10:04 PM (مكة المكرمة)
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