البث الحي
26:57

من برنامج: ما وراء الخبر

تراجع أوروبي عن إدانة إيران.. هل اقتربت أزمة الملف النووي من الحل؟

قال أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، حسن أحمديان، إن سحب الدول الأوروبية مشروع قرار تقدمت به لوكالة الطاقة الذرية لتوجيه اللوم لإيران، جاء بعد إعلان طهران أن الخطوة ستعقد الأمور بشكل أكبر.
4/3/2021-|آخر تحديث: 4/3/202110:04 PM (مكة المكرمة)
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
(الجزيرة)

هجمات جديدة ضد قاعدة للقوات الأميركية بالعراق.. من المستفيد ولماذا الآن؟

26:21
(الجزيرة)

إسرائيل تعلن بدء تشكيل تحالف مع دول عربية لمواجهة إيران.. لماذا الآن؟ وما فرص نجاحه؟

26:38

إيران في مرمى سهام الوكالة الذرية.. هل تواصل طهران التحدي؟

27:43
(الجزيرة)

رسائل لواشنطن والرياض.. لهذه الأسباب صعد الحوثيون هجماتهم على السعودية

26:42
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
(الجزيرة)

هجمات جديدة ضد قاعدة للقوات الأميركية بالعراق.. من المستفيد ولماذا الآن؟

26:21
(الجزيرة)

إسرائيل تعلن بدء تشكيل تحالف مع دول عربية لمواجهة إيران.. لماذا الآن؟ وما فرص نجاحه؟

26:38

إيران في مرمى سهام الوكالة الذرية.. هل تواصل طهران التحدي؟

27:43
(الجزيرة)

رسائل لواشنطن والرياض.. لهذه الأسباب صعد الحوثيون هجماتهم على السعودية

26:42
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

"المحرض قاتل" عنوان حملة في العراق تظهر غضب المغردين.. لماذا؟

(الجزيرة)

المشاء – لغة الإشارة

(الجزيرة)

زاده للجزيرة: إسرائيل لها مخططات خطيرة في المنطقة وإيران سترد إذا اقتضت الضرورة ذلك

(الجزيرة)

ما وراء الخبر- هجمات جديدة ضد قاعدة للقوات الأميركية بالعراق.. من المستفيد ولماذا الآن؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

لا تصلحها عبارات الأسف.. 10 أسرار لا يجب البوح بها لشريك حياتك

التسرع في إلقاء اللوم عليه وحده لن يكون مفيدا لاستقرار الزواج (مواقع التواصل الاجتماعي)

هجوم عين الأسد.. أصابع الاتهام تتجه إلى فصيل عراقي وواشنطن تتمهل لاختيار توقيت الرد ومكانه

برقيات تقنية: شارب هتلر يسبب مشكلة لأمازون وانفجار مركبة ماسك الفضائية.. وأخبار أخرى

أمازون لم تكن موفقة في اختيار تصميم لأيقونة تطبيقها حيث شبهه المستخدمون بشارب هتلر (الأوروبية)

بطاقات حمراء وركلة جزاء.. خبيرا تحكيم يعلقان على قرارات حكم مباراة برشلونة وإشبيلية

المباراة كانت زاخرة بالحالات التحكيمية المثيرة للجدل (مواقع التواصل)