26:32

من برنامج: ما وراء الخبر ما السر وراء التحذيرات الإسرائيلية من السفر لدول مجاورة لإيران؟

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قاسم قصير إن التحذيرات الإسرائيلية من السفر لدول مجاورة لإيران تأتي في إطار الحرب النفسية بين إيران وإسرائيل.

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