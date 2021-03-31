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من برنامج: ما وراء الخبر

ما السر وراء التحذيرات الإسرائيلية من السفر لدول مجاورة لإيران؟

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قاسم قصير إن التحذيرات الإسرائيلية من السفر لدول مجاورة لإيران تأتي في إطار الحرب النفسية بين إيران وإسرائيل.
31/3/2021
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ما وراء الخبر
ما وراء الخبر.. ما هو عرض واشنطن الجديد لإنهاء أزمة الملف النووي الإيراني؟ (Getty)

عرض أميركي جديد لإنهاء أزمة الملف النووي.. لهذه الأسباب سترفضه طهران

26:19
(الجزيرة)

تقليص الهوة وتوسيع المحادثات.. هل تنجح أميركا وأوروبا في حل أزمة سد النهضة؟

26:56
(الجزيرة)

وسط انفراجة في أزمة اليمن.. ما السر وراء تعنت الحوثيين وتشبثهم بكسب الحرب؟

26:46
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الصين وإيران توقعان اتفاقية تعاون شاملة.. لماذا تعتبر تحديا للولايات المتحدة؟

26:47
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