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من برنامج: ما وراء الخبر

تقليص الهوة وتوسيع المحادثات.. هل تنجح أميركا وأوروبا في حل أزمة سد النهضة؟

قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جوهانسبورغ، ديفيد مونياي إن الوفد الذي يزور السودان يحاول إيجاد مساحة لتقليص الهوة بين السودان وإثيوبيا، وكذا توسيع المحادثات لضم مصر.
29/3/2021
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وسط انفراجة في أزمة اليمن.. ما السر وراء تعنت الحوثيين وتشبثهم بكسب الحرب؟

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(الجزيرة)

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26:47
(الجزيرة)

بعد مبادرة السعودية لوقف الحرب.. لماذا صعّد الحوثيون هجماتهم ضد المملكة؟

26:46
(الجزيرة)

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للقصة بقية- العملات الرقمية

(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/29)

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إسراء عماد ضحية جديدة للعنف الأسري.. النشطاء بمصر غاضبون ويطالبون بالمحاسبة

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