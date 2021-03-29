26:56

من برنامج: ما وراء الخبر تقليص الهوة وتوسيع المحادثات.. هل تنجح أميركا وأوروبا في حل أزمة سد النهضة؟

قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جوهانسبورغ، ديفيد مونياي إن الوفد الذي يزور السودان يحاول إيجاد مساحة لتقليص الهوة بين السودان وإثيوبيا، وكذا توسيع المحادثات لضم مصر.

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