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من برنامج: ما وراء الخبر وسط انفراجة في أزمة اليمن.. ما السر وراء تعنت الحوثيين وتشبثهم بكسب الحرب؟

عبر المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية باتريك ثيروس عن خشيته من اعتقاد الحوثيين أنهم يكسبون الحرب في اليمن وسيحققون النصر.

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