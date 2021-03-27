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من برنامج: ما وراء الخبر

الصين وإيران توقعان اتفاقية تعاون شاملة.. لماذا تعتبر تحديا للولايات المتحدة؟

أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت عبد الله الشايجي أن الاتفاقية الإستراتيجية الشاملة التي وقعتها طهران وبكين تعتبر تحديا للولايات المتحدة، لأن الصين تريد أن تبسط نفوذها في “عقر النفوذ الأميركي”.
27/3/2021-|آخر تحديث: 27/3/202111:53 PM (مكة المكرمة)
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