search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
26:46
من برنامج:
ما وراء الخبر
بعد مبادرة السعودية لوقف الحرب.. لماذا صعّد الحوثيون هجماتهم ضد المملكة؟
قال الباحث اليمني في العلاقات الدولية علي العبسي إن الحوثيين يرون أن المبادرة السعودية غير كافية لتلبية متطلباتهم الأساسية والعسكرية، لذا قاموا بالتصعيد ضد السعودية.
اقرأ المزيد
26/3/2021
-
|
آخر تحديث: 26/3/2021
11:51 PM (مكة المكرمة)
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
وزير القوات المسلحة البريطانية.. ملتزمون بسحب قواتنا من أفغانستان مطلع مايو لكن بشروط
play
23:45
هل يسهم السماح بدخول المشتقات النفطية في حل الأزمة اليمنية؟
play
26:49
لماذا لم تبدِ واشنطن ترحيبا كبيرا بمبادرة الرياض بشأن اليمن.. وماذا تريد طهران؟
play
26:17
فرضها السياق السياسي.. هل تنجح المبادرة السعودية في إنهاء حرب اليمن؟
play
26:30
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
وزير القوات المسلحة البريطانية.. ملتزمون بسحب قواتنا من أفغانستان مطلع مايو لكن بشروط
play
23:45
هل يسهم السماح بدخول المشتقات النفطية في حل الأزمة اليمنية؟
play
26:49
لماذا لم تبدِ واشنطن ترحيبا كبيرا بمبادرة الرياض بشأن اليمن.. وماذا تريد طهران؟
play
26:17
فرضها السياق السياسي.. هل تنجح المبادرة السعودية في إنهاء حرب اليمن؟
play
26:30
شاهد المزيد
المزيد من حوارية
ما وراء الخبر- بعد مبادرة السعودية لوقف الحرب.. لماذا صعّد الحوثي هجماته ضد المملكة؟
أميركا وروسيا والصين.. الثلاثي الكبير بين المنافسة والتفاهم
طالب بالالتزام بالزي المحتشم.. تصريحات مدير شرطة الخرطوم تثير الجدل على المنصات السودانية
تراجع واستقالة أم حوار وطني.. ما السيناريوهات التي تنتظر الأزمة السياسية في تونس؟
الأكثر قراءة
321 سفينة على مدخل قناة السويس.. رئيس هيئة القناة يكشف تفاصيل أعمال تعويم السفينة العالقة وأسباب جنوحها
لماذا لا ينبغي تجميد هذه الأطعمة في الثلاجة؟
7 أطعمة صحية لا تنتهي صلاحيتها
بين إسرائيل وأميركا وروسيا.. من يمتلك أفضل منظومات الصواريخ الدفاعية في العالم؟