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من برنامج: ما وراء الخبر

بعد مبادرة السعودية لوقف الحرب.. لماذا صعّد الحوثيون هجماتهم ضد المملكة؟

قال الباحث اليمني في العلاقات الدولية علي العبسي إن الحوثيين يرون أن المبادرة السعودية غير كافية لتلبية متطلباتهم الأساسية والعسكرية، لذا قاموا بالتصعيد ضد السعودية.
26/3/2021-|آخر تحديث: 26/3/202111:51 PM (مكة المكرمة)
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