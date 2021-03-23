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26:17
من برنامج:
ما وراء الخبر
لماذا لم تبدِ واشنطن ترحيبا كبيرا بمبادرة الرياض بشأن اليمن.. وماذا تريد طهران؟
قال الدكتور عبد الله الشايجي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت إن التساهل الذي أبدته الإدارة الأميركية الجديدة مع الحوثيين شجعهم على تصعيد هجماتهم على السعودية ورفض مبادرتها الأخيرة.
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23/3/2021
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آخر تحديث: 23/3/2021
10:14 PM (مكة المكرمة)
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