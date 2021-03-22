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من برنامج: ما وراء الخبر فرضها السياق السياسي.. هل تنجح المبادرة السعودية في إنهاء حرب اليمن؟

قال الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي إن السياق الأميركي يبين أن هناك محاولة جادة لإنهاء أزمة اليمن، لأن هذه الأزمة تمثل أهمية قصوى للرئيس الأميركي جو بايدن.

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