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من برنامج: ما وراء الخبر وصف العقوبات بالفاشلة.. المبعوث الأميركي إلى إيران: سنتفاوض مع طهران وفق ما يرضيها

قال محمد الشرقاوي أستاذ الصراعات الدولية في جامعة “جورج ميسون” إن تصريحات المبعوث الأميركي إلى إيران روبرت مالي، تثبت وجود برغماتية أميركية تجاه طهران من أجل العودة إلى المفاوضات.

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