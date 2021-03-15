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من برنامج: ما وراء الخبر

الحكومة الليبية تؤدي اليمين الدستورية.. أي مهام تنتظرها؟

قالت فيروز النعاس -الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية- إن انعقاد جلسة مجلس النواب الليبي في طبرق من أجل أداء الحكومة لليمين الدستورية يمثل يوما تاريخيا في ليبيا.
15/3/2021
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(الجزيرة)

بعد الإجماع بمحلس الأمن للمرة الأولى.. هل تستجيب القوى الدولية وتسحب المرتزقة من ليبيا؟

26:00
(الجزيرة)

رغم تصاعد القتال.. المبعوث الأميركي لليمن يعلن خطته للتسوية فكيف ستتعامل معها الأطراف؟

26:44
(الجزيرة)

اجتماع قطر وروسيا وتركيا.. هل اقترب حل الأزمة السورية؟

26:33
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