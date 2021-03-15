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26:37
من برنامج:
ما وراء الخبر
الحكومة الليبية تؤدي اليمين الدستورية.. أي مهام تنتظرها؟
قالت فيروز النعاس -الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية- إن انعقاد جلسة مجلس النواب الليبي في طبرق من أجل أداء الحكومة لليمين الدستورية يمثل يوما تاريخيا في ليبيا.
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15/3/2021
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