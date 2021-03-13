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من برنامج: ما وراء الخبر

بعد الإجماع بمحلس الأمن للمرة الأولى.. هل تستجيب القوى الدولية وتسحب المرتزقة من ليبيا؟

قلل الكاتب الصحفي الليبي محمد البويصير من الإجماع الدولي داخل مجلس الأمن وللمرة الأولى على سحب كافة قوات المرتزقة من ليبيا تمهيدا لإعادة الاستقرار لهذا البلد الذي أنهكته الحروب المتواصلة منذ سنوات.
13/3/2021-|آخر تحديث: 13/3/202111:34 PM (مكة المكرمة)
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