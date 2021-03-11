البث الحي
26:33

من برنامج: ما وراء الخبر

اجتماع قطر وروسيا وتركيا.. هل اقترب حل الأزمة السورية؟

قال الكاتب والإعلامي جابر الحرمي إن العاصمة القطرية تعد خلية عمل لحل عدد من أزمات المنطقة، وقد تصدرت الأزمة السورية الاجتماع الثلاثي بين وزراء الخارجية القطري والروسي والتركي بالدوحة.
11/3/2021
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
(الجزيرة)

ليبيا.. لماذا لم يختر الدبيبة وزير دفاع في حكومته الجديدة؟ وهل لحفتر علاقة بذلك؟

26:42

ليبيا بعد سنوات من الانقسام.. هل تحظى حكومة الوحدة الوطنية بثقة النواب؟

27:20
(الجزيرة)

التحالف يعلن تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد الحوثيين.. لماذا الآن؟

26:21
(الجزيرة)

واشنطن تقترح حكومة بمشاركة طالبان.. هل تخرج أفغانستان من دوامة العنف؟

26:43
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
(الجزيرة)

ليبيا.. لماذا لم يختر الدبيبة وزير دفاع في حكومته الجديدة؟ وهل لحفتر علاقة بذلك؟

26:42

ليبيا بعد سنوات من الانقسام.. هل تحظى حكومة الوحدة الوطنية بثقة النواب؟

27:20
(الجزيرة)

التحالف يعلن تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد الحوثيين.. لماذا الآن؟

26:21
(الجزيرة)

واشنطن تقترح حكومة بمشاركة طالبان.. هل تخرج أفغانستان من دوامة العنف؟

26:43
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/11)

(الجزيرة)

دحرجة الرؤوس.. تصريحات وزير الإعلام الأردني تثير غضب المنصات

(الجزيرة)

المشاء – لغة برايل

(الجزيرة)

وزير الخارجية اليمني: الحوثيون يفهمون الرسائل الدولية بشكل خاطئ والمشروع الإيراني يستهدف المنطقة وليس اليمن فقط

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ما قصة إلغاء ولي عهد الأردن زيارته للأقصى وعلاقته بمنع طائرة نتنياهو من العبور للإمارات؟

الأمير الحسين بن عبد الله كان محتملا أن يزور القدس للصلاة بالأقصى في ذكرى الإسراء والمعراج (الأوروبية)

هذه الدول علقت استخدام هذا اللقاح المضاد لكورونا بسبب مخاوف من حدوث جلطات

وول ستريت جورنال تكشف.. إسرائيل استهدفت 12 سفينة نفط إيرانية متجهة إلى سوريا

السفن الإيرانية تعرضت عام 2020 لـ6 هجمات على الأقل (الجزيرة)

دون تسول أو خداع.. كيف تعيش في أوروبا بجنيه واحد فقط في اليوم

حصدت تجربة كوراغ قرابة 12 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب (مواقع التواصل الاجتماعي)