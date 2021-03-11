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من برنامج: ما وراء الخبر اجتماع قطر وروسيا وتركيا.. هل اقترب حل الأزمة السورية؟

قال الكاتب والإعلامي جابر الحرمي إن العاصمة القطرية تعد خلية عمل لحل عدد من أزمات المنطقة، وقد تصدرت الأزمة السورية الاجتماع الثلاثي بين وزراء الخارجية القطري والروسي والتركي بالدوحة.

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