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من برنامج: ما وراء الخبر

الاتفاق النووي.. واشنطن وطهران وجدل الخطوة الأولى

قال أستاذ الفكر السياسي في جامعة قطر محمد مختار الشنقيطي إنه ينبغي وضع تأكيد الرئيس الأميركي جو بايدن بأن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران قبل عودة طهران للالتزام بالاتفاق النووي ضمن سياقه.
7/2/2021-|آخر تحديث: 7/2/202109:53 PM (مكة المكرمة)
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