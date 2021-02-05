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من برنامج: ما وراء الخبر عين مبعوثا أميركيا لها.. ما خطة بايدن لإنهاء الحرب في اليمن؟

قال نبيل خوري نائب رئيس البعثة السياسية الأميركية في اليمن سابقا إن رؤية الإدارة الأميركية الجديدة تجاه اليمن قدمت الإستراتيجية العريضة للحل هناك ولم تدخل في التفاصيل.

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