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26:33

من برنامج: ما وراء الخبر

عين مبعوثا أميركيا لها.. ما خطة بايدن لإنهاء الحرب في اليمن؟

قال نبيل خوري نائب رئيس البعثة السياسية الأميركية في اليمن سابقا إن رؤية الإدارة الأميركية الجديدة تجاه اليمن قدمت الإستراتيجية العريضة للحل هناك ولم تدخل في التفاصيل.
5/2/2021
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26:34
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واشنطن تحذر.. هل اقتربت طهران من تصنيع سلاح نووي؟

27:24
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ما وراء الخبر
(الجزيرة)

النووي الإيراني.. واشنطن تشكل فريقها وطهران تترقب

26:51
(الجزيرة)

واشنطن وأنقرة ترغبان بإصلاح العلاقات بينهما.. ولكن!

26:06
(الجزيرة)

المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للجزيرة: نطالب واشنطن برفع العقوبات والعودة للاتفاق النووي وطهران بالالتزام به

26:34
(الجزيرة)

واشنطن تحذر.. هل اقتربت طهران من تصنيع سلاح نووي؟

27:24
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ما وراء الخبر- عين مبعوثا أميركيا خاصا.. ما خطة بايدن لإنهاء حرب اليمن؟

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