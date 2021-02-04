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من برنامج: ما وراء الخبر

النووي الإيراني.. واشنطن تشكل فريقها وطهران تترقب

قال المستشار السابق لشؤون الأمن القومي المحلل الإستراتيجي في الحزب الديمقراطي ديفيد بولجير إن على إيران التوقف عن تخصيب اليورانيوم لإنجاح أي مفاوضات مستقبلية بشأن برنامجها النووي.
4/2/2021
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ما وراء الخبر
(الجزيرة)

واشنطن وأنقرة ترغبان بإصلاح العلاقات بينهما.. ولكن!

26:06
(الجزيرة)

المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للجزيرة: نطالب واشنطن برفع العقوبات والعودة للاتفاق النووي وطهران بالالتزام به

26:34
(الجزيرة)

واشنطن تحذر.. هل اقتربت طهران من تصنيع سلاح نووي؟

27:24

ما خيارات طهران إذا لم تبادر واشنطن بالخطوة الأولى للعودة للاتفاق؟

26:43
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المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
(الجزيرة)

واشنطن وأنقرة ترغبان بإصلاح العلاقات بينهما.. ولكن!

26:06
(الجزيرة)

المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للجزيرة: نطالب واشنطن برفع العقوبات والعودة للاتفاق النووي وطهران بالالتزام به

26:34
(الجزيرة)

واشنطن تحذر.. هل اقتربت طهران من تصنيع سلاح نووي؟

27:24

ما خيارات طهران إذا لم تبادر واشنطن بالخطوة الأولى للعودة للاتفاق؟

26:43
شاهد المزيد
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