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من برنامج: ما وراء الخبر النووي الإيراني.. واشنطن تشكل فريقها وطهران تترقب

قال المستشار السابق لشؤون الأمن القومي المحلل الإستراتيجي في الحزب الديمقراطي ديفيد بولجير إن على إيران التوقف عن تخصيب اليورانيوم لإنجاح أي مفاوضات مستقبلية بشأن برنامجها النووي.

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