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من برنامج: ما وراء الخبر رسائل لواشنطن والرياض.. لهذه الأسباب صعد الحوثيون هجماتهم على السعودية

قال أسامة الروحاني نائب مدير “مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية” إنه لا يمكن الحديث عن هجمات الحوثيين على السعودية بمعزل عن معركة مأرب، التي تعد معركة ستحدد مسار الأحداث في اليمن خلال الفترة القادمة.

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