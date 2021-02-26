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من برنامج: ما وراء الخبر

واشنطن تقصف فصائل محسوبة على طهران بسوريا.. هل فهمت إيران الرسالة؟

قال أستاذ الصراعات الدولية محمد الشرقاوي إن تأخر الرد الأميركي على الهجوم على مطار أربيل في كردستان العراق يدل على البراغماتية والحسم الدقيق لدى إدارة الرئيس جو بادين.
26/2/2021
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ما وراء الخبر
(الجزيرة)

واشنطن والحوثيون.. هل تؤخر الانتقادات المتبادلة الحل في اليمن؟

26:14
(الجزيرة)

كيف وصل ضابط المخابرات السوري للمحكمة الألمانية ولماذا حصل على عقوبة مخففة؟

27:02
(الجزيرة)

كلاهما اتخذ نصف خطوة.. هل تجاوزت طهران وواشنطن عقدة العقبة الأولى؟

27:04
(الجزيرة)

مساع أوروبية لإحياء الاتفاق النووي.. ما موقف واشنطن وطهران؟

26:57
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المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
(الجزيرة)

واشنطن والحوثيون.. هل تؤخر الانتقادات المتبادلة الحل في اليمن؟

26:14
(الجزيرة)

كيف وصل ضابط المخابرات السوري للمحكمة الألمانية ولماذا حصل على عقوبة مخففة؟

27:02
(الجزيرة)

كلاهما اتخذ نصف خطوة.. هل تجاوزت طهران وواشنطن عقدة العقبة الأولى؟

27:04
(الجزيرة)

مساع أوروبية لإحياء الاتفاق النووي.. ما موقف واشنطن وطهران؟

26:57
شاهد المزيد
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