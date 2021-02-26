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26:31
من برنامج:
ما وراء الخبر
واشنطن تقصف فصائل محسوبة على طهران بسوريا.. هل فهمت إيران الرسالة؟
قال أستاذ الصراعات الدولية محمد الشرقاوي إن تأخر الرد الأميركي على الهجوم على مطار أربيل في كردستان العراق يدل على البراغماتية والحسم الدقيق لدى إدارة الرئيس جو بادين.
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26/2/2021
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