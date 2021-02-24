27:02

من برنامج: ما وراء الخبر كيف وصل ضابط المخابرات السوري للمحكمة الألمانية ولماذا حصل على عقوبة مخففة؟

قال المحامي لدى مكتب العدالة الدولية بلندن إبراهيم العلبي إن الحكم الصادر من محكمة ألمانية بحق ضابط المخابرات السوري إياد الغريب وراءه العديد من الجنود السوريين الشجعان

اقرأ المزيد