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27:02

من برنامج: ما وراء الخبر

كيف وصل ضابط المخابرات السوري للمحكمة الألمانية ولماذا حصل على عقوبة مخففة؟

قال المحامي لدى مكتب العدالة الدولية بلندن إبراهيم العلبي إن الحكم الصادر من محكمة ألمانية بحق ضابط المخابرات السوري إياد الغريب وراءه العديد من الجنود السوريين الشجعان
24/2/2021
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ما وراء الخبر
(الجزيرة)

واشنطن والحوثيون.. هل تؤخر الانتقادات المتبادلة الحل في اليمن؟

26:14
(الجزيرة)

كلاهما اتخذ نصف خطوة.. هل تجاوزت طهران وواشنطن عقدة العقبة الأولى؟

27:04
(الجزيرة)

مساع أوروبية لإحياء الاتفاق النووي.. ما موقف واشنطن وطهران؟

26:57
(الجزيرة)

واشنطن تراجع إستراتيجيتها في أفغانستان.. كيف ترد طالبان؟

26:22
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المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
(الجزيرة)

واشنطن والحوثيون.. هل تؤخر الانتقادات المتبادلة الحل في اليمن؟

26:14
(الجزيرة)

كلاهما اتخذ نصف خطوة.. هل تجاوزت طهران وواشنطن عقدة العقبة الأولى؟

27:04
(الجزيرة)

مساع أوروبية لإحياء الاتفاق النووي.. ما موقف واشنطن وطهران؟

26:57
(الجزيرة)

واشنطن تراجع إستراتيجيتها في أفغانستان.. كيف ترد طالبان؟

26:22
شاهد المزيد
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واشنطن والحوثيون.. هل تؤخر الانتقادات المتبادلة الحل في اليمن؟

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