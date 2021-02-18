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26:31

من برنامج: ما وراء الخبر

هل ترامب كان المشكلة؟ لماذا عادت علاقات الناتو وأميركا إلى أحسن عهدها؟

خلفت فترة إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أزمة ثقة بين أميركا وحلف شمال الأطلسي، فهل يستطيع الرئيس الأميركي جو بايدن تجاوز الخلافات وبناء تحالفات مع الناتو؟
18/2/2021
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ما وراء الخبر
(الجزيرة)

أعلن عن تواصل غير مباشر مع الحوثيين.. ما رؤية المبعوث الأميركي للحل في اليمن؟

26:35
(الجزيرة)

هجوم أربيل.. رسائل التوقيت وخيارات واشنطن

26:12
(الجزيرة)

أي خيارات لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني؟

26:08
(الجزيرة)

تصعيد جديد تجاه السعودية.. ما أهداف الحوثيين؟ وأي خيارات للرياض؟

26:04
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
(الجزيرة)

أعلن عن تواصل غير مباشر مع الحوثيين.. ما رؤية المبعوث الأميركي للحل في اليمن؟

26:35
(الجزيرة)

هجوم أربيل.. رسائل التوقيت وخيارات واشنطن

26:12
(الجزيرة)

أي خيارات لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني؟

26:08
(الجزيرة)

تصعيد جديد تجاه السعودية.. ما أهداف الحوثيين؟ وأي خيارات للرياض؟

26:04
شاهد المزيد
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