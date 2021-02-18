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من برنامج: ما وراء الخبر هل ترامب كان المشكلة؟ لماذا عادت علاقات الناتو وأميركا إلى أحسن عهدها؟

خلفت فترة إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أزمة ثقة بين أميركا وحلف شمال الأطلسي، فهل يستطيع الرئيس الأميركي جو بايدن تجاوز الخلافات وبناء تحالفات مع الناتو؟

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