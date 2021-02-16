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من برنامج: ما وراء الخبر

هجوم أربيل.. رسائل التوقيت وخيارات واشنطن

قال دوغلاس سيليمان السفير الأميركي السابق بالعراق ورئيس معهد دراسات الخليج العربي بواشنطن إن توقيت الهجوم على مطار أربيل مهمٌ، مؤكدا أنه يهدف للضغط على الإدارة الأميركية في تعاملها مع الملف العراقي.
16/2/2021
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