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26:08

من برنامج: ما وراء الخبر

أي خيارات لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني؟

قال تويباس إلوود وزير الدولة البريطاني السابق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن هناك حاجة ملحة لما سماها “الدبلوماسية الصامتة خلف الكواليس” لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران ومنع أي تصعيد محتمل.
15/2/2021
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